Stripped: Karissa Lee Staples e Tyler Johnson protagonisti del thriller indie

Screen Rant riporta che Karissa Lee Staples e Tyler Johnson saranno i protagonisti del film indipendente Stripped. Questo "sexy thriller" sarà diretto da Jake Helgren, che ha scritto la sceneggiatura e co-produrrà la pellicola per la The Ninth House insieme ad Autumn Federici e il produttore Stephanie Slack.

Stripped segue le vicende di Amber Clarke, la proprietaria di un lussuoso studio di danza che sta per sposarsi con il bellissimo "ragazzo della porta accanto" Owen. Al suo chiassoso addio al nubilato la donna incontra la danzatrice esotica Hunter, che successivamente inizia a partecipare alle lezioni del suo studio. Hunter sviluppa un'ossessione per Amber, ed inizia a molestarla cercando di sabotare il suo imminente matrimonio. Amber e Owen scopriranno presto che l'ossessione di Hunter è in realtà guidata da un'oscura vendetta.

Faranno parte del cast del film anche Rachele Brooke Smith (Center Stage: Turn It Up, Bring It On: Fight to the Finish), Mark Hapka (Parallels, Days of Our Lives) e Lisa Ann Walter (The Parent Trap, Una settimana da Dio). La pellicola presenterà brani originali dell'affermato producer e artista Manny Street e dell'interazione producer e artista David Kater.

Nella sua carriera Helgren ha scritto e diretto, tra gli altri, Winter Wedding e The Perfect Mother.

Le riprese di Stripped si stanno svolgendo attualmente a Los Angeles.