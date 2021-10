Me contro Te, dopo lo strepitoso successo Luì e Sofì si sposano!

Me contro Te è il miglior incasso italiano del 2021 e dopo un anno tanto esaltante, Sofì e Luì hanno deciso di convolare a giuste nozze. I due youtuber siciliani hanno pubblicato sui social il video della proposta di matrimonio avvenuta nella romantica cornica del Lago di Como.

Me contro Te avrebbe potuto battere Fast & Furious 9 Come potete vedere nel video in calce alla notizia, sulle note della canzone Principessa, la giovane Sofì arriva in battello fino ad un giardino dove trova ad aspettarla un elegantissimo Luì con una scatolina tra le mani.

Lungo il percorso la youtuber vestita di rosa trova alcune romantiche frasi scritte: "Come in una favola", "Mi fai volare", "Tu mi fai cantare", "Quel giorno si è avverato". Visibilmente emozionata raggiunge il suo ragazzo che le dice: "Mi vuoi sposare?". Lei non riuscendo a trattenere le lacrime, indossa l'anello e felicissima accetta la sua proposta.

Me Contro Te non è altro che il nome d'arte di una coppia di due giovani ragazzi, Sofia Scalia e Luigi Calagna, divenuti delle vere e proprie star sul web grazie ai video per ragazzi pubblicato su Youtube che hanno rivoluzionato il modo di fare intrattenimento in rete.

Fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare che Me contro Te avrebbe potuto battere Fast & Furious 9, superando di fatto gli incassi di uno dei franchise più iconici e longevi della storia del cinema. Il successo ottenuto da Luì e Sofì è veramente senza pari.