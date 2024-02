Streghe, lite furibonda tra Alyssa Milano e Shannen Doherty: cosa è successo?

Non sembra voler terminare la faida tra Alyssa Milano e Shannen Doherty dopo il licenziamento di quest’ultima dalla serie Streghe. L’interprete di Phoebe nello show è intervenuta per commentare la situazione.

Durante un panel di Collider, Alyssa Milano è intervenuta sostenendo di essere triste per la situazione che si è venuta a creare parecchio tempo fa e mai risolta: “Sono triste ma non per me o per la mia vita o per come influisce o non influisce sulla mia vita. Sono più triste per i fan. Sono più triste che uno show che ha significato così tanto per così tante persone sia stato macchiato da una tossicità che ancora oggi, quasi un quarto di secolo dopo, continua ad andare avanti. [...] Se desidero che tutti possiamo sederci su un palco? Sì, perché questo è accaduto quasi un quarto di secolo fa. Come è possibile continuare a trattenere questo?”

Shannen Doherty aveva accusato la sua collega di avere fatto pressioni sulla produzione per farla licenziare dopo che tra le due attrici c’era stata una brutta lite. A confermare la situazione sono state le dichiarazioni di Holly Marie Combs, loro collega sul set di Streghe: “Ha detto, sai, 'Siamo praticamente nella situazione in cui o c’è l'una o c’è l’altra. Ci è stato detto da Alyssa che doveva essere Shannen oppure lei, e Alyssa ha minacciato di citarci in giudizio per un ambiente di lavoro ostile”.

