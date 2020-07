Le Streghe: il film di Robert Zemeckis sarà vietato ai minori 'per momenti spaventosi'

Come deciso dalla MPAA, il nuovo e attesissimo take de Le Streghe di Robert Zemeckis, nuova adattamento del racconto per bambini di Roald Dahl, è stato classificato ufficialmente PG-13 per la presenza di "immagini e momenti spaventosi ed elementi linguistici e tematici espliciti"

Descritto come un film "visivamente innovativo", The Witches "racconta la storia cupamente umoristica e commovente di un giovane orfano (Jhazir Kadeem Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua amorevole Nonna (Octavia Spencer) nella città rurale di Demopolis, Alabama. Il ragazzo e sua nonna lì incontrano delle streghe apparentemente glamour ma diaboliche, così la nonna lo porta in una lussuosa località balneare. Per loro sfortuna, arrivano sul posto nello stesso momento in cui la Strega Suprema ha radunato le sue sottoposte - di nascosto - per portare a termine i suoi piani malvagi."

The Witches, già trasposto al cinema nel 1990 con il film Chi ha paura delle streghe?, sarà molto più fedele al romanzo originale e alla sua sfumatura fortemente dark. Prodotto e co-scritto da Guillermo del Toro - il regista messicano in questo momento è al lavoro sul suo atteso Nightmare Alley - il film vedrà Anne Hathaway nel ruolo della Strega Suprema, per un'uscita prevista nelle sale americane il 16 ottobre 2020.