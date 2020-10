Le Streghe: Disponibile in streaming on demand il film con Anne Hathaway

Sono passate un paio di settimane dal tweet che ha annunciato l'arrivo esclusivamente in streaming de Le Streghe. Il film di Robert Zemeckis è quindi disponibile per la visione a partire da oggi, mercoledì 28 ottobre.

La pellicola, ispirata al racconto di Roald Dahl e già adattato nel film del 1990 da Nicolas Roeg con Anjelica Huston, ci mostrerà le vicende di un giovane orfano, che si troverà a vivere insieme alla nonna a Demopolis, paesino dell'Alabama apparentemente tranquillo. Dopo un incontro con un gruppo di streghe, i due decideranno di trasferirsi in un hotel di una località balneare, ignari della presenza della Strega Suprema e della sua congrega. Il cast è composto dalle attrici vincitrici di un Premio Oscar Anne Hathaway e Octavia Spencer, insieme a loro troveremo Chris Rock, il candidato all'Oscar Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Jahzir Kedeem Bruno. Il film del regista statunitense è disponibile per l'acquisto o il noleggio su Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV, YouTube, TIMVISION e su molte altre piattaforme streaming, al prezzo di 19,99€.

In attesa di leggere la nostra recensione della pellicola, vi segnaliamo l'ultimo trailer dedicato a Le Streghe, mentre Anne Hathaway ci insegna come come riconoscere una Strega Suprema.