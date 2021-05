Le streghe arriva su Sky: quando e come vedere il nuovo film con Anne Hathaway

Le streghe di Robert Zemeckis, nuovo film con protagonista Anne Hathaway e secondo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Raold Dahl, si prepara al debutto su Sky Cinema.

Il film andrà in onda su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW lunedì 17 maggio alle 21.15, ma sarà disponibile anche alle 21.45 su Sky Cinema Family. L'opera, interpretata anche da Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth, Chris Rock e Jahzir Kadeem Bruno, rivisita per un pubblico moderno l'amato racconto di Roald Dahl, edito in Italia da Salani editore nella prestigiosa collana Gl’Istrici, e narra la storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama, appena prima di imbattersi in una congrega di streghe

Ma Le streghe è solo la punta dell'iceberg: per l’occasione, infatti, sempre da lunedì 17 maggio Sky Cinema Family proporrà una maratona di film ispirati alle opere di Roald Dahl. Si inizia alle 16.20 con il celebre inno alla fantasia con Gene Wilder, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, per proseguire poi alle 18.05 con la divertente commedia con Danny DeVito Matilda 6 Mitica e alle 19.45 col film animato Il GGG - Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg. In chiusura, dopo Le streghe, dalle 23.35 andrà in onda anche Roald & Beatrix - Un incontro magico, la pellicola Sky Original tratta dalla storia vera dell’incontro tra il giovane Roald Dahl, di appena 6 anni, e il suo idolo Beatrix Potter durante le feste di Natale.

Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e NOW.