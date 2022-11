Streets of Rage: Lionsgate realizzerà l'adattamento del franchise di picchiaduro!

Qualche mese fa è stato annunciato a sorpresa Streets of Rage, adattamento cinematografico del celebre franchise di videogiochi picchiaduro targato SEGA.

Come riportato nelle ultime ore da Deadline, Lionsgate ha ufficialmente acquisito il progetto. Derek Kolstad, creatore e sceneggiatore del franchise di John Wick, scriverà la pellicola, che verrà prodotta dagli stessi produttori di Sonic Toru Nakahara, dj2 Entertainment e Escape Artists. Brady Fujikawa e Jon Humphrey supervisioneranno il progetto per Lionsgate, Shuji Utsumi e Nakahara per SEGA, Johnson per dj2 Entertainment e Shaw per Escape Artists.

“Quando Dmitri [M. Johnson] mi ha parlato per la prima volta dell'idea di voler creare un film di Streets of Rage, sono andato subito fuori di testa. Fare un film con SEGA? Il bambino che è in me sta ancora sorridendo", ha dichiarato Kolstad.

Erin Westerman, presidente della produzione di Lionsgate, ha aggiunto: "Il gioco ha un mondo e una narrazione ricchissimi e siamo entusiasti di poterci riunire con Derek per poterlo realizzare". Nakara ha aggiunto: "Lionsgate è ad oggi uno degli studi più dinamici nel settore dell'intrattenimento. Non vediamo l'ora di lavorare con loro, con Derek e con i nostri produttori stellari per dare vita a questa avvincente IP".

“Volevo fare un film di Streets of Rage da quando avevo 12 anni. Finalmente questo “progetto da sogno” ha preso forma insieme ad un “dream team”, ha concluso Johnson.

E voi siete entusiasti per questo nuovo progetto? Per salutarvi, vi ricordiamo che Lionsgate sta realizzando un universo cinematografico di John Wick.