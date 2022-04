Streets of Rage, annunciato il film! Sarà scritto dall'autore della saga di John Wick

Dopo il successo stratosferico di Sonic 2, SEGA si sta preparando a portare sul grande schermo anche un altro franchise molto amato dai videogiocatori, ovvero il picchiaduro Streets of Rage.

Secondo quanto riportato da Deadline Derek Kolstad, che ha co-creato e sceneggiato il franchise d'azione di John Wick e ha scritto il film d'azione di Bob Odenkirk Io sono Nessuno, ha già scritto la sceneggiatura per l'adattamento cinematografico di Streets of Rage: il videogioco, sviluppato e pubblicato da SEGA, è stato presentato per la prima volta nel 1991 tramite la console per videogiochi Genesis, e dal debutto il franchise di Streets of Rage ha generato diversi sequel su numerose piattaforme di gioco tra cui Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, con l'ultimo titolo - Streets of Rage 4- che è stato rilasciato nell'aprile 2020 e che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo.

I produttori di Sonic dj2 Entertainment e Escape Artists (anche dietro al franchise The Equalizer) produrranno l'adattamento cinematografico di Streets of Rage. Kolstad ha recentemente lavorato come co-produttore esecutivo della serie Marvel Disney+ Falcon & The Winter Soldier, ed è in attesa della pubblicazione di John Wick 4.

Tra l'altro, curiosamente, anche il suo collega Chad Stahelski è a lavoro sull'adattamento di un videogame, Ghost of Tsushima di Sony e PlayStation Productions, diretto da Sahelski e scritto da Takashi Doscher.