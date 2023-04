Street Fighter, Legendary acquista i diritti della saga! Nuovo film in arrivo?

Street Fighter ha provato più volte ad imporsi al di fuori dell'ambito videoludico: forte di ben due film live-action (più uno non ufficiale), due serie animate, una serie TV e una webserie, nonché di svariati film animati, la serie di picchiaduro su Ryu e soci ha ora una nuova opportunità di dire la sua su grande e piccolo schermo!

Già, perché è di poco fa la notizia dell'acquisto, da parte di Legendary, dei diritti per il cinema e la TV della storica saga di picchiaduro targata Capcom: una novità che non può non far sognare i fan della serie, che a questo punto sono più che autorizzati ad attendere novità circa un nuovo adattamento per il grande o piccolo schermo.

Voci sempre più insistenti parlano di Legendary già al lavoro su un nuovo film di Street Fighter, ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale da questo punto di vista: la casa di produzione che ha dato vita al Dune di Denis Villeneuve, comunque, sicuramente non tarderà a farsi viva facendo valere i diritti su un franchise tanto longevo e amato. E voi, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sui film di Street Fighter e Mortal Kombat usciti negli anni '90.