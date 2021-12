Strays: Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte nel cast vocale del film ibrido

Will Ferrell, Jamie Foxx e Will Forte saranno i doppiatori di Strays, una commedia ibrida live-action/CGI per adulti diretta da Josh Greenbaum e scritta da Dan Perrault con protagonista un cane abbandonato e il suo padrone senza cuore.

Strays è basato su un'idea originale di Perrault ed è stato confezionato da Picturestart, che ha contattato Greenbaum e i produttori Louis Leterrier, i vincitori dell'Oscar Phil Lord e Chris Miller ("Spider-Man : Into The Spider-Verse") e Lord Miller, President of Film Aditya Sood ("The Martian) per collaborare al progetto. Proprio qualche mese fa Lord e Miller hanno annunciato Strays, con i primi dettagli di trama che hanno iniziato a circolare.



Strays seguirà la storia di un cane abbandonato che si allea con altri randagi per vendicarsi del suo ex proprietario. Ferrell presterà la sua voce al cane abbandonato protagonista mentre Foxx sarà uno dei cagnolini con cui fa amicizia. Forte interpreterà il proprietario umano che ha abbandonato il cane. Il film è stato girato in autunno e ora è in fase di postproduzione. I personaggi canini vengono creati tramite effetti visivi.

Foxx sarà in Spider-Man: No Way Home e tornerà a vestire i panni di Electro, insieme ad Alfred Molina che tornerà nel ruolo di Doc Ock di Spider-Man 2 e Willem Dafoe che invece riprenderà il ruolo di Green Goblin di Spider-Man del 2002. Ancora non è chiaro se nel film con protagonista Tom Holland compariranno anche Tobey Maguire e Andrew Garfield. Date un'occhiata all'ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home e restate sintonizzati per ulteriori dettagli su Strays.