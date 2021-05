Strays, i primi dettagli sulla nuova commedia d'azione di Phil Lord e Chris Miller

Phil Lord e Chris Miller hanno un altro progetto cinematografico in arrivo, dato che stanno lavorando a una commedia d'azione live-action originale e per adulti intitolata Strays, affiancati in questo sfida a una magnifico team creativo composto dal regista Josh Greenbaum e dallo sceneggiatore Dan Perrault.

Stando ai primi dettagli condivisi da Collider, Strays segue la storia di una cane abbandonato in cerca di vendetta sul suo padrone che lo ha lasciato, alleandosi in questo viaggio con altri randagi per mettere in atto il suo piano. La trama sembra adattarsi molto di più a un film d'animazione, di primo impatto, ma sarà interessante capire come il team riuscirà a trasformare questa storia di cani vendicativi in un live-action, probabilmente con un mix di CGI come per Sonic.



Di recente, Lord e Miller hanno prodotto il bellissimo I Mitchell contro le Macchine per Sony Pictures Animation, uscito su Netflix qualche settimana fa, e stanno lavorando allo sviluppo del loro prossimo film da registi, The Premonition, basato sull'omonimo bestseller di Michael Lewis. I due sono anche produttori della serie Apple TV+ The Afterparty, commedia poliziesca ideata dallo stesso Miller, e figurano anche come co-produttori dell'imminente adattamento cinematografico di Project Hail Mary di Andy Weir, diretto da Drew Goddard.



