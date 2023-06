Strays, Idris Elba è preoccupato che il film possa creare polemiche

In Strays, quando un Border Terrier viene abbandonato per strada dal suo proprietario egoista e spietato, si allea con altri randagi tra cui un Boston Terrier di nome Bug, un pastore australiano di nome Maggie, e un alano da terapia di nome Hunter, con l'obbiettivo di vendicarsi di lui.

Sicuramente non si esagera quando affermiamo che nella società di oggi spesso si deve stare attenti ad ogni minima cosa che si dice o che si fa, non si può sapere quando verrà quella volta in cui senza accorgercene insultiamo qualcuno.

Tuttavia, questa società odierna non può impedire alle produzioni cinematografiche di produrre pellicole che potenzialmente, potrebbero scatenare polemiche. Tuttavia Idris Elba non sembra pensarla così.

Non ci stiamo riferendo a nessuno dei tipici film a cui partecipa l'attore, ma bensì ad una pellicola insolita, realizzata con tecnica mista dal titolo Strays, al momento classificata come raiting R.

Idris Elba avrà un ruolo nella pellicola diretta da Josh Greenbaum, ed ha affermato ad Hollywood Reporter che le scene ed i momenti che contiene sono così spinosi che c'è un vero rischio di bufera all'orizzonte.

"Credo che per me sia stato, come posso dire, molto liberatorio. Ma sicuramente non è per tutti. Potremmo finire tutti nei guai, il film potrebbe venire cancellato. Ma è stato molto divertente realizzarlo e spero che la gente lo ami, questo è il mio tipo di umorismo".

In attesa di saperne di più, sapevate che nel cast di Strays c'è anche Jamie Foxx? Inoltre, di recente Idris Elba si è sbilanciato sul futuro di Luther.