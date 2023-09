Stray, il gioco cult dell'adorabile gattino diventa un film!

Stray esprime il coraggio di un micio sperduto, ma altrettanta intraprendenza traspare da Annapurna: la casa di produzione, infatti, ha annunciato che adatterà il pluripremiato videogioco targato BlueTwelve Studio in un sensazionale film d'animazione!

Pubblicato nel 2022, Stray è compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e Microsoft Windows, e racconta la storia di un gatto randagio che torna in superficie dopo essere finito in una voragine. I pericoli, però, sono sempre dietro l'angolo: tra robot, macchinari e batteri mutanti chiamati Zurk, il mondo post-apocalittico è pieno di insidie. Tra i riconoscimenti principali ricordiamo il Golden Joystick Awards come videogioco dell'anno PlayStation e il The Game Awards come miglior debutto per un progetto indipendente.

"È un gioco che esprime ciò che ci rende umani, nonostante non figuri nessun essere umano" ha dichiarato Robert Baird, a capo di Annapurna Animation. "È una buddy comedy su un gatto e un robot: la dinamica risulta così esilarante! Parliamo quindi di una commedia, ma, ripeto, non ci sono esseri umani. Forse è per questo che il videogioco ha riscosso una popolarità simile, perché permette di osservare il mondo dalla prospettiva di un gatto adorabile. Come ci sono riusciti? Come riusciremo a ripetere un'operazione simile? Lo faremo, anche se a volte sembra impossibile: questa è l'essenza del gioco e la chiave per raccontarne la storia".

Ne deriva un "concetto narrativo secondo cui l'ottimismo è una forma di resistenza", e che potrebbe generare "il primo e più grande film hopepunk che sia mai stato realizzato". Nell'attesa di ulteriori informazioni sull'adattamento, non perdetevi la nostra recensione di Stray.