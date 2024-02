Strawweight: Lupita Nyong'o e Chloe Grace Moretz saranno combattenti UFC nel nuovo film

Dopo un periodo difficile per Lupita Nyong’o, l’attrice ritornerà sul grande schermo per un film basato sull’UFC dal titolo Strawweight.

Ad accompagnare l’attrice nel cast sarà presente Chloe Grace Moretz. Strawweight “segue i viaggi di due lottatrici che si ritrovano a competere l'una contro l'altra nell'ottagono. Una è una giovane donna (Moretz) la cui vita cambia per sempre quando scopre la sua passione per l'UFC, mentre l'altra è un'ex campionessa (Lupita Nyong'o) determinata a reclamare il suo titolo reinventandosi. Entrambe vogliono la stessa cosa - il rispetto - ma solo una può uscirne vincitrice.”

Il film sarà diretto da James M. Johnston, al suo debutto alla regia. L'ex campionessa UFC Rose Namajunas sarà consulente per il progetto e produrrà il film a livello esecutivo. Oltre lei a produrre ci saranno Lars Knudsen, Sailor Bear's Lowery and Halbrooks e Patrick Newall. La sceneggiatura di Strawweight è stata scritta da Paul Harrill e si basa su una storia di Johnston e Harrill. Il film non ha una data d’uscita, neanche per il trailer, né ci sono ulteriori novità per il cast. Sarà distribuito nel mercato europeo da WME Independent e CAA Media Finance.

Nel frattempo, secondo alcuni rumor potrebbe essere Lupita Nyong'o la protagonista del live-action de La Principessa e il Ranocchio.