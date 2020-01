Primo stravagante trailer ufficiale per l'originale Disney+ Timmy Failure di Tom McCarthy

A pochi giorni dalla sua selezione al Sundance Film Festival 2020, ecco Disney+ ha pubblicato il primo e stravagante trailer ufficiale dell'interessante Timmy Failure: Mistakes Were Made, adattamento cienematografico dell'omonima saga letteraria per ragazzi di Stephan Pastis scritto e diretto dal Premio Oscar Tom McCarthy (Spotlight)

La storia del titolo prodotto come film originale dalla piattaforma streaming targata Disney segue la vita del personaggio titolare Timmy Failure (Winslow Fegley), un bambino titolare di un'improvvisata agenzia investigativa per bambini che gestisce insieme a un orso polare e situata a Portland, nell'Oregon. L'entusiasta e fiducioso Timmy si vede costretto a navigare in un mondo di adulti che lo circonda, facendo i conti con sua madre piena di impegni, l'amorevole fidanzato di lei a cercare di fargli da padre, il suo professore / nemesi e intralciargli il cammino. Unico obiettivo: diventare il migliore detective del mondo.



Nel cast di Timmy Failure: Mistakes Were Made (frase tormentone del protagonista) troviamo anche Ophelia Lovibond, Kyle Bornheimer, Wallace Shawn e Craig Robinson, per un'uscita prevista su Disney+ il prossimo 7 febbraio 2020. In Italia sarà disponibile direttamente il giorno del lancio della piattaforma, previsto per il 31 marzo.



Curiosi di vederlo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia. Vi lasciamo alla recensione de Il Caso Spotlight.