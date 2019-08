Stratosferico poster ufficiale per Lucy in the Sky con Natalie Portman

A pochi giorni dall'arrivo del nuovo e sorprendente trailer ufficiale dell'interessante e visionario Lucy in the Sky di Noah Hawley (Legion, Fargo), la Fox Searchlight ha pubblicato online un primo, sratosferico poster ufficiale del film con protagonista l'ipnotica zb>Natalie Portman (Jackie, Annientamento).

Nella locandina promozionale a spiccare tutto, ad alterare la marea emotiva della composizione, c'è la Luna in tutta la sua grandezza, in tutta la sua bellezza. Molto più piccola, in basso, a fissare il satellite della Terra, troviamo proprio Lucy Cola, la protagonista titolare del progetto interpretata dalla Portman. La storia segue il ritorno della donna dopo una lunga missione nello spazio, approfondendo la relazione extraconiugale con il collega Mark Goodwin (Jon Hamm).



Provata psicologicamente dalla sua esperienza nello spazio, Lucy inizia però a perdere lentamente contatto con la realtà, allontanandosi dalla sua famiglia e mettendo a rischio anche il proprio lavoro. Il tradimento di Goodwin con la cadetta Erin Eccles (Zazie Beetz) sarà poi la goccia che farà traboccare il vaso.



Nel cast di Lucy in the Sky troviamo anche Dan Stevens, Nick Hofferman e Tig Notaro, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 4 ottobre. Il film sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Toronto International Film Festival di settembre.