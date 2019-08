Stratosferici incassi per Il Re Leone in Italia, quasi a 6 milioni in due giorni

Ora che è in procinto di superare La Bella e La Bestia negli USA, Il Re Leone di Jon Favreau sta procedendo a ritmo spedito anche nel mercato italiano, dove ha esordito mercoledì 21 agosto.

In appena quarantotto ore il nuovo remake live-action della Disney - che nonostante sia realizzato interamente in CGI può fregiarsi di questa dicitura per via dei suoi effetti fotorealistici, che appunto imitano il live-action - è arrivato alla soglia dei 6 milioni di euro, con un incasso complessivo che ha superato i 5.5 milioni.

Nella giornata di ieri infatti il film ha incassato 2,4 milioni, che si sommano ai 3,1 milioni raccolti nel giorno d'esordio. Attendiamo dunque i numeri del week-end, che nelle prossime ore sicuramente aumenteranno (e non di poco) il bottino complessivo.

Dietro il film di Favreau la gara è piuttosto insignificante, con Fast & Furious: Hobbs & Shaw regge bene che ha incassato altri 125mila euro, portando il proprio totale a 4,7 milioni (entro il week-end dovrebbe superare i 5 milioni). Un buon debutto per Pupi Avati ed il suo Il Signor Diavolo, che apre al terzo posto con 87mila euro.

Chiudono la top five Crawl - Intrappolati, al quarto posto con 38mila euro, e La Rivincita delle Sfigate.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio di critica sulla natura amanuense de Il Re Leone.