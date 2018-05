Straordinario nuovo concept art per Ant-Man and the Wasp

Direttamente dal 'The Art of' arriva una nuova straordinaria cover/concept art dall'atteso Ant-Man and the Wasp, nuovo film dei Marvel Studios che da noi in Italia arriverà soltanto il 14 agosto. Trovate il concept dopo il salto.

Ant-Man and the Wasp è il nuovo film prodotto dai Marvel Studios. Prequel degli eventi di Avengers: Infinity War, mostrerà Scott Lang (Paul Rudd) post-Captain America: Civil War. Costretto agli arresti domiciliari, Lang sarà costretto a indossare nuovamente i panni di Ant-Man quando un nemico chiamato Ghost (Hannah John-Kamen) darà filo da torcere al Dr. Hank Pym (Michael Douglas). Per combatterla, Lang dovrà allearsi con Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) che si sdoppierà in Wasp...

La pellicola è nuovamente diretta da Peyton Reed, già regista del primo episodio arrivato nei cinema nell'estate del 2015, e promette di esplorare più a fondo il Regno Quantico e mostrare dove sia finita Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), madre di Hope, moglie di Pym e Wasp originale. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Rudd. Dal precedente episodio torneranno anche Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Judy Greer, Bobby Cannavale e Abby Ryder Fortson.

Tra le new entry segnaliamo Laurence Fishburne, Walton Goggins e Randall Park.