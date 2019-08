Straordinari concept art per Avengers: Endgame dei fratelli Russo

Avengers: Endgame continua a battere record al box-office nonostante sia arrivato in versione digitale, confermando di essere uno dei titoli più amati dell'anno e la pellicola campione d'incassi di tutti i tempi.

Parlando del film in sé, oggi vi mostriamo una serie di concept art inediti dalla pellicola diretta dai fratelli Joe & Anthony Russo. In questi concept - che trovate comodamente nella galleria di immagini qui sotto - vediamo alcuni studi preliminari della location giapponese in cui Occhio di falco/Ronin si aggira in cerca di vendetta, delle città desolate, della casa di Tony & Pepper, del Quartier generale degli Avengers e di Fort Leigh, dove Tony Stark e Steve Rogers tentano di recuperare il Tesseract.

In altri concept vediamo anche alcuni studi preliminari del monumento dei dispersi in seguito allo schiocco di Thanos ed una New York City di tantissimi anni fa: in particolare questi concept non si sa a quale sequenza si riferiscono, probabilmente ad una tagliata in fase di script.

Infine i concept ci mostrano anche le prime versioni dell'entrata nel Regno Quantico dei nostri Vendicatori. Trovate tutto, come sempre, qui sotto.