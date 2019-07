Lo strano caso di Gwyneth Paltrow che non ricorda il volto di Sebastian Stan

Lo stress gioca brutti scherzi, specie alla memoria. Lo sa bene Gwyneth Paltrow, a quanto pare, almeno stando all'ultima dichiarazione via Instagram dell'amatissimo Sebastian Stan, interprete di Bucky nel MCU dove recita anche l'attrice nei panni di Pepper Potts, che però proprio non riesce a ricordarsi di lui.

Sembra strano ma è così, anche se a dire la verità la Paltrow ha condiviso il set dell'Ultimo Endgame e prima ancora di Infinity War soltanto con pochissimi personaggi, tra cui non spicca il povero Stan. In sostanza, ospite di uno show di moda couture in Francia e in compagnia di Valentino Clemente e Pierpaolo Piccioli, vediamo l'interprete posare in una foto insieme alle firme sopra citate, ammirando al fianco di Valentino anche Gwyneth Paltrow.



Sull'evento, Stan ha scritto: "Ho appena potuto fare un photbombing con il grande Pierpaolo Piccioli e la leggenda Valentino qui... Grazie a tutti e due per avermi invitato al mio primo show di moda couture in Francia". Poi ha lanciato l'esilarante rivelazione: "Sono anche grato di essermi dovuto presentare nuovamente per la terza volta a Gwyneth Paltrow. Siamo anche negli stessi film".



Rivedremo Sebastian Stan nei panni del Bucky Barnes il prossimo anno, nell'attesissima Falcon and Winter Soldier prodotta da Disney+.