Lo Strangolatore di Boston, il trailer mostra Keira Knightley e Carrie Coon alle indagini

Il trailer de Lo Strangolatore di Boston ("Boston Strangler" in lingua originale) mostra nuovi dettagli sulle due reporter interpretate da Keira Knightley e Carrie Coon che indagano sull'omonimo serial killer degli anni '60.

La storia si basa su Loretta McLauglhlin (Knightley), giornalista del quotidiano Record-American che collega i crimini di tre donne anziane. Ben presto si affianca alla collega Jean Cole (Coon), ma le indagini vengono screditate dall'imperante sessismo dell'epoca. Riusciranno a svelare il mistero, nonostante gli ostacoli fisici e psicologici? Con una premessa del genere, la pellicola avrà sicuramente un grande successo, ma non per tutti: pur accettandolo, Keira Knightley ammette che la figlia è completamente disinteressata ai suoi film...

Così afferma Matt Ruskin, sceneggiatore e regista: "Essendo cresciuto a Boston, ho sentito parlare dello Strangolatore di Boston per tutta la mia vita; ma è stato soltanto qualche anno fa, quando ho iniziato a leggere il caso, che mi sono reso conto di conoscerlo ben poco. E così ho scoperto questo misterioso omicidio, incredibilmente stratificato e con mille colpi di scena inerenti tanto la città e il periodo storico quanto l'identità del famigerato serial killer".

Nel parlare con IndieWire, ha colto l'occasione per citare la pellicola precedente: "Gli eventi si distaccano molto dal film del 1968 con Tony Curtis, in cui i poliziotti catturato il criminale e tutto procede secondo i piani. Di conseguenza, raccontare la storia dal punto di vista del detective mi è sembrata la scelta migliore. Al riguardo, ho ascoltato un'intervista con questa giornalista di nome Loretta McLaughlin. È stata una delle prime a collegare gli omicidi. Ha davvero svelato i fatti per prima e dato il nome allo Strangolatore di Boston nel suo primo rapporto. Adoro le storie di giornalismo, e se è ben fatto arrivo a venerarlo. Alcuni dei miei film sono basati su fatti di cronaca, perciò ho pensato che questo potesse essere un modo davvero avvincente per rivisitare la storia dello Strangolatore di Boston".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: quando uscirà in Italia Lo Strangolatore di Boston?