Lo strangolatore di Boston, Keira Knightley:'Non abbiamo potuto usare l'accento del luogo'

Keira Knightley è protagonista del nuovo film destinato a Disney+, Lo strangolatore di Boston, diretto da Matt Ruskin. L'attrice, conosciuta per la saga di Pirati dei Caraibi e film come Orgoglio e pregiudizio e Love Actually, ha confessato che al cast non è stato permesso di utilizzare l'accento di Boston come avrebbero voluto.

"Beh, volevo fare l'accento di Boston" ha dichiarato da Jimmy Fallon "Voglio dire, se non eri del quartiere da cui proveniva il personaggio a Boston non ti era permesso fare l'accento di Boston".



Tuttavia, il regista Matt Ruskin ha detto 'no' e l'attrice si è accontentata di un accento standard americano.

"Ogni singolo attore è arrivato dicendo 'Accento di Boston! È il nostro momento!'. Ma non ci è stato permesso. Quindi è un accento americano standard, nessun accento di Boston" ha dichiarato.

La star del film Keira Knightley ci ha parlato di Lo strangolatore di Boston, diretto da Matt Ruskin e da oggi, venerdì 17 marzo, disponibile nella sezione STAR della piattaforma streaming Disney+.



Lo strangolatore di Boston racconta le indagini della reporter Loretta McLaughlin, interpretata da Keira Knightley, sugli omicidi di Boston degli anni '60 metti in atto da colui che veniva chiamato 'lo strangolatore di Boston'.

Nel cast del film anche Carrie Coon, Alessandro Nivola, Chris Cooper, David Dastmalchian, Morgan Spector e Bill Camp.



