Lo strangolatore di Boston, David Dastmalchian parla della sfida di interpretare un killer

David Dastmalchian, conosciuto per le sue interpretazioni in Bird Box, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Oppenheimer, dovrà ora recitare nei panni di un "autentico" serial killer ne Lo strangolatore di Boston, film in esclusiva su Disney Plus dal 17 marzo 2023; tuttavia, la sfida ha comportato non pochi problemi.

"È un film duro" ha dichiarato Dastmalchian in un'intervista a ComicBook. "È davvero, davvero intenso. E oscuro. Insomma, un ambiente difficile da frequentare, eppure sono così grato di aver partecipato: ho la sensazione che Matt abbia realizzato qualcosa che è non soltanto coinvolgente ed emozionante, ma anche in grado di narrare una storia importante. Nessuno prima di questa pellicola aveva realizzato quante donne stessero provando a raccontarla".

Ha poi continuato: "Sai, non ho avuto chissà quante opportunità di interpretare persone realmente esistenti. Perciò, quando mi è successo, mi sono assunto una grandissima responsabilità, proprio come chiunque dovrebbe fare e come hanno fatto, tra l'altro, Matt [Ruskin] nel realizzare il film e tutti gli altri attori nell'interpretare i ruoli più svariati. Il perché? Perché stai recitando nei panni di persone che hanno camminato nel tuo stesso mondo". Al riguardo, non tutti sanno del curioso legame tra Matt Ruskin e lo strangolatore di Boston...

Inoltre, "nel mio caso vi è un'ulteriore consapevolezza: tutto il danno, tutto il dolore che l'assassino ha inflitto ad altre persone, i cui parenti sono ancora tra noi. Ci sono nipoti, figli, vicini, amici, coniugi di individui le cui vite sono state distrutte dallo strangolatore. È una tale responsabilità assicurarsi che io non produca nulla 'al di fuori dell'autentico'. In ogni caso, ho fatto del mio meglio".

