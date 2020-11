Strangers, Maya Hawke e Camila Mendes saranno le protagoniste del nuovo film Netflix

Largo alle nuove leve in casa Netflix: la piattaforma, già solitamente parecchio attiva nel lanciare nuove star, ha infatti scelto due giovanissime e brillanti interpreti per Strangers, il nuovo film in arrivo prossimamente in catalogo.

I nomi di cui stiamo parlando li conoscete bene: il primo è quello di Maya Hawke, classe 1998, la figlia di Ethan Hawke ed Uma Thurman si è già fatta conoscere per la sua splendida interpretazione nella terza stagione di Stranger Things nel ruolo di Robin, ma vanta anche un piccolo ruolo nel C'era una Volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.

La carta d'identità di Camila Mendes segna invece 1994 alla voce data di nascita, mentre il suo curriculum ci parla delle convincenti prove fornite in Riverdale, ma anche nel recente Palm Springs a fianco di Andy Samberg e Cristin Milioti.

Strangers sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson, al suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo Someone Great, che ne ha segnato l'esordio come regista. Lo script è invece stato scritto dalla stessa Robinson in collaborazione con Celeste Ballard: la storia seguirà le vicende di Drew ed Eleanor, che dopo essersi incontrate in segreto decideranno di unire le forze contro i rispettivi bulli. A proposito di Maya Hawke, intanto: pare che mamma Uma non volesse che la figlia seguisse le sue orme nel mondo della recitazione.