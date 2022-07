Stranger Things, pace fatta tra Noah Schnapp e Doja Cat, l'attore: 'Sono stato sciocco'

Se ben ricordate, la star di Stranger Things Noah Schnapp ha fatto arrabbiare, e non poco, la rapper Doja Cat all'inizio di questo mese, dopo aver condiviso su Instagram dei messaggi privati tra i due.

Doja Cat ha chiesto all'attore di metterla in contatto con Joseph Quinn, l'amato Eddie Munson dello show, salvo poi porsi il problema: “Aspetta, ha una fidanzata?” Schnapp ha pubblicato la conversazione e la cantante non l'ha presa benissimo, definendo il comportamento dell'attore di 17 anni "come una me**a di serpente borderline" sul suo Instagram Live. Data però l'età e l'errore commesso in buona fede dall'attore, in molti si sono schierati dalla parte della star di Stranger Things. Doja Cat ha perso quasi 200.000 follower sul suo Instagram, mentre Schnapp ne ha guadagnati quasi 2 milioni.

Parlando con Variety, Schnapp ha rivelato di aver fatto pace con la rapper.

"Sono super poco serio sui social media e piuttosto sciocco, quindi l'ho pubblicato senza pensarci troppo, ma ovviamente ho ferito i suoi sentimenti. Quindi, come avrei dovuto, mi sono scusato e lei era totalmente d'accordo, ed era come , 'Mi dispiace per come ho reagito'", ha detto Schnapp. "È andato tutto bene. La amo. Sono il più grande fan della sua musica, e gliel'ho detto. Ero tipo, sei letteralmente il mio modello. Va tutto bene".

"Ragazzi, va tutto bene, mi sono scusato, la seguo ancora e amo la sua musica", ha inoltre scritto Schnapp in un commento su TikTok. "Senza rancore."

Per concludere, vi lasciamo con le parole dell'attore sulla sessualità di Will in Stranger Things 4.