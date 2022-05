Stranger Things, Maya Hawke raggiunge la madre Uma Thurman nel cast di The Kill Room!

Il cast del nuovo thriller The Kill Room, che riunirà Uma Thurman alla co-star di Pulp Fiction Samuel L. Jackson, si prepara ad accogliere anche la star di Stranger Things Maya Hawke.

Si tratta della prima volta che Maya Hawke lavorerà al fianco di sua madre, Uma Thurman, anche se al momento non è chiaro quale ruolo avrà la giovane attrice della popolarissima serie tv di Netflix. In The Kill Room, lo ricordiamo, la storia ruoterà intorno ad un trio di personaggi: un sicario, interpretato da Joe Manganiello, il suo capo (Samuel L. Jackson) e una mercante d'arte (Uma Thurman), che stringono un'improbabile alleanza per iniziare a riciclare denaro usando il mondo delle gallerie d’avant-garde come copertura. Niente andrà come previsto, ovviamente.

Il film è diretto da Nicol Paone e dovrebbe arrivare nei cinema il prossimo anno. Le riprese inizieranno questa primavera a New York e nel New Jersey, col pacchetto attualmente in vendita al Mercato dei Film del Festival di Cannes.

Nel frattempo, Maya Hawke si sta preparando insieme a tutti i fan di Netflix all'ormai imminente lancio della quarta stagione di Stranger Things: i nuovi episodi dell'acclamata e seguitissima serie televisiva creata dai fratelli Duffer saranno distribuiti in due volumi, con le prime sei puntate in uscita dal 27 maggio e le restanti tre che invece saranno disponibili dall'1 luglio prossimo.