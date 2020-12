Stranger Things, David Harbour: la quarta stagione è la sua preferita per Hopper

Per un motivo o per un altro, questa quarta stagione di Stranger Things si sta facendo attendere non poco, ma dobbiamo portare pazienza: dopotutto, lo stesso David Harbour ci promette grandi cose cose a venire per il suo personaggio (ma anche per il resto del cast).

Mentre procedono senza sosta i lavori sul set della quarta stagione di Stranger Things, David Harbour ha raccontato qualcosa in più sullo Sceriffo Hopper e i cambiamenti che lo riguarderanno nei nuovi episodi.

"Una delle cose più interessanti che vedrete per quanto riguarda Hopper è che lui, che era abituato a proteggere gli altri, un uomo di giustizia, adesso è un prigioniero. È isolato e in trappola" spiega ai microfoni di People "Ma così facendo vedremo un aspetto completamente diverso di lui che è stato anticipato in alcuni casi. E questa stagione è la mia preferita perché vi mostrerà davvero delle nuove sfaccettature e, sostanzialmente, di che pasta è fatto".

Come abbiamo potuto appurare dal primo teaser trailer della nuova stagione, infatti, Hopper è vivo e in Russia, ma lontano da tutti i suoi cari, come Eleven (Millie Bobby Brown) e Joyce (Winona Ryder). Però questa sarà anche un'opportunità per esplorare maggiormente il suo passato...

"Vedremo parecchio della sua backstory, del guerriero che era, in un certo senso, e degli sbagli che ha fatto in passato e che torneranno a fargli visita".

Al momento, siamo ancora in attesa di una data d'uscita per Stranger Things 4.