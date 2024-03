Stranger Things 5, Millie Bobby Brown dice addio a Undici: 'Sarà sempre casa mia'

La fine di Stranger Things si avvicina: dopo ben otto anni dall'uscita della prima stagione le vicende dei ragazzi di Hawkins giungono alla conclusione. La produzione della quinta stagione di Stranger Things è a pieno regime, e con l'avanzare dei lavori gli attori protagonisti della serie cominciano a sentire un po' di malinconia.

Millie Bobbie Brown ne ha parlato in un'intervista per Collider: "Sono molto emotiva e mi affeziono molto ai personaggi. Ho un tatuaggio di Undici, così mi sembrerà di portarla sempre con me. Voglio anche crescere come attrice e come persona, ma questa sarà sempre la mia casa". Di sicuro l'attrice non dimenticherà Undici tanto facilmente: "Undici ha avuto una grande influenza su di me come persona e come attrice".

Insomma, per Brown non sarà facile dire addio al personaggio che ha rappresentato una fase così determinante della sua vita e della sua carriera. E non sarà facile salutare il resto del cast di Stranger Things, con cui ha condiviso il set durante tutti questi anni: "Sarà molto difficile" confida l'attrice alla giornalista Perri Nemiroff.

Cosa bisogna aspettarsi dall'ultima stagione di Stranger Things? Le aspettative sono molto alte: Shawn Levy, regista della serie, ha già assicurato che la serie di punta di Netflix avrà la portata di un "blockbuster cinematografico", e i fratelli Duffer hanno dichiarato che Stranger Things 5 sarà come la prima stagione ma 'sotto steroidi'. Un ritorno alle origini quindi, con una stagione finale ricca di interazioni tra i ragazzi di Hawkins e Undici.