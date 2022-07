Stranger Things 4, i Duffer Brothers: 'ci piacerebbe fare una versione VHS dello show'

Nel corso di quattro stagioni, i creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno mostrato il loro amore per gli anni '80 in diversi modi, con la coppia che ha recentemente rivelato di voler far rivivere una tendenza home-video di quell'epoca proprio grazie allo show.

"Voglio fare una VHS. Voglio una versione pan-and-scan, almeno della prima stagione. Voglio solo provare a fare una panoramica e a scansionarla", ha ammesso Ross Duffer a Collider.

Per chi non lo sapesse, 'Pan and scan', letteralmente traducibile in italiano con 'fare una panoramica e digitalizzare', è un metodo utilizzato principalmente nel campo dell'home entertainment per convertire un formato cinematografico nativo widescreen (generalmente il 16:9) alla visione fullscreen in un televisore 4:3. Viene dunque sfruttata tutta l'altezza del video e l'immagine viene tagliata ai bordi se più grande.

Ross ha continuato osservando che i tecnici hanno già sperimentato l'aspetto di una versione pan-and-scan della loro serie: "Salta il videoregistratore, colpiscilo un paio di volte, mettilo su Netflix. Al nerd che è in me piace moltissimo il fattore nostalgico. Abbiamo chiesto al nostro colorista di fare la panoramica della scena di apertura della prima stagione e di scansionarla".

Secondo i creatori dello show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4 Vol. 2, l'idea potrebbe trasformarsi in una bella novità per i fan, come ha espresso Matt Duffer, "[Io] non sarei incorporato, sarebbe come possedere una cosa separata. Come Stranger Things VHS, qualunque cosa sia. Sono entusiasta, vedremo se succederà".

Per concludere, vi ricordiamo che Stranger Things 4 ha superato il miliardo di ore di visual su Netflix.