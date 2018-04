Stranger Things 3 e il vero grande mistero: Billy "quaglierà" con la madre di Nancy?

Dimenticatevi per un istante il Sottosopra e i Mostro Ombra; c'è un altro mistero che vogliamo vedere risolto nel corso della prossima stagione di, la terza: Billy (Dacre Montgomery) "si farà" o no la mamma di Nancy (Cara Buono)?

Alla fine della seconda stagione del drama di Netflix, la signora Wheeler esce dal suo profumato bagno caldo - illuminato a lume di candela - per rispondere al campanello, dove trova Billy, molto disinvolto, che rimpiazza i suoi tipici moti di rabbia con un certo fascino e con l'occhio languido. La tensione sessuale tra i due è così palpabile in quella scena che ha mandato Internet in immediato visibilio. Ma la terza stagione andrà davvero in quel senso? Billy e Mrs. Wheeler saranno coinvolti in una torrida relazione extraconiugale?

"Mi piacerebbe vedere quelle cosa accadere, e probabilmente vorrebbero vederlo anche molti fan," ha detto Charlie Heaton, che interpreta Jonathan.

"Voglio dire, penso che sia strano, ma hey, se lo faranno, sarà una storia interessante", aggiunge Caleb McLaughlin, che interpreta Lucas. "Ma non lo so, cercherò di non pensarci."

Anche se le star non sono sicure di cosa ci sia in serbo per Billy e Mrs. Wheeler - dal momento che le riprese della terza stagione non sono ancora iniziate - il produttore esecutivo, Shawn Levy, ci promette che non abbiamo visto ancora tutto di quei due insieme:

"Quella scena in cui lei era nella vasca da bagno, e poi quella in cui lui ha mangiato il biscotto nella sua cucina", ricorda Levy. "Non so nemmeno se fosse un momento preferito dai fan, ma era certamente una delle scene preferite dai produttori: i Duffer e io adoriamo quella scena, quindi dirò solo che la dinamica di Billy e Mrs. Wheeler non è ancora finita."

Eh... E dunque vedremo cosa succederà in futuro tra Billy e Mrs. Wheeler. Forse succederà qualcosa, forse no. Ma sembra che possiamo almeno aspettarci alcune scene esilaranti e/o seducenti tra questa strana la coppia, e si spera che coinvolgano anche i biscotti!

Le prime due stagioni di Stranger Things sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix. La stagione 3 dovrebbe debuttare nel 2019.

Che ne dite? A voi è piaciuta la dinamica sexy tra questi 2 personaggi? Ditecelo nei commenti, qui sotto!