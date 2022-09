Strange World: nuovo trailer per l'attesissimo film d'animazione Disney

Dopo la nuova immagine di Strange World diffusa nel corso del D23, è giunto un nuovo trailer del film d'animazione Disney diretto da Don Hall, già regista di Big Hero 6 e Raya e l’ultimo drago, che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 23 novembre 2022.

Proprio su questa nuova produzione targata Walt Disney Animation Studios il regista ha detto: "É ispirato alle classiche storie di avventura ma può contare anche su un'importante componente di avventura/commedia mentre presenta tre generazioni della famiglia Clade che superano le loro differenze esplorando un mondo strano, meraviglioso e spesso ostile".

Come già annunciato Strange World può contare su un cast vocale di tutto rispetto che comprende tra gli altri Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jabouki Young-White e Lucy Liu.

In particolare, la star de I segreti di Brokeback Mountain doppierà Searcher nel film e non ha nascosto il forte entusiasmo per questa nuova avventura alla convention biennale della Disney tenutasi nelle scorse settimane: "Essere qui è fantastico e condividere questo è straordinario. Ho sempre voluto essere in un film d'animazione Disney, dunque questo è una specie di sogno che si avvera".

Dopo aver dato uno sguardo alla clip posta in calce alla notizia, cosa ve ne pare di questa nuova produzione Disney? Ditecelo come sempre nell'apposita sezione dedicata ai commenti.