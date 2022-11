Strange World, una star risponde piccata al flop: 'La gente guarda i film a casa'

Continua a far discutere lo storico flop al box office di Strange World, nuovo Classico Disney che ha fatto segnare il peggior risultato di sempre per lo studio cinematografico dai tempi di un altro fiasco epocale, Il pianeta del tesoro.

Il film d'animazione ha incassato solo 18,6 milioni di dollari a fronte di un budget di 180 milioni durante i cinque giorni del weekend lungo e non è riuscito ad attirare il pubblico neppure durante le festività del Giorno del Ringraziamento, mancando di netto le già basse previsioni degli analisti, che lo davano sui 30 milioni. Ora, in una recente intervista promozionale, la co-protagonista del cast di doppiatori in lingua originale Gabrielle Union ha commentato il flop di Strange World al box office.

Parlando con Variety in occasione del tappeto rosso per i Gotham Awards, la Union - che dà la voce a Meridian Clade nel film - ha attribuito il fiasco al fatto che le persone ormai preferiscano guardare i film nell'agio delle proprie case. "Non lo so, penso che le persone si sentano a proprio agio a guardare le cose a casa", ha commentato una piccata Gabrielle Union. Che Strange World possa trovare una nuova vita in streaming quando uscirà su Disney Plus? Staremo a vedere.

Ricordiamo che attualmente Strange World è esclusiva delle sale cinematografiche. Il film, oltre ad una scarsa performance al botteghino, ha anche ottenuto un 'pesante' voto di CinemaScore di B: si tratta del voto più basso della storia della Disney Animation, che da quando è stato creato il famoso portale di votazioni nel 1991 ha sempre ottenuto una A o una A-.