Strange World, il regista parla della 'trama generazionale' del film!

La Disney, nel corso degli anni, ci ha sempre abituato al tropo narrativo del cattivo da sconfiggere. Negli ultimi anni questa tendenza è andata un pò invertendosi raccontando storie che tocchino piani narrativi sempre differenti. Questo è anche il caso di Strange World che a breve arriveràà su Disney+.

Il regista Don Hall, che in passato aveva lavorato anche a Moana, ha parlato della tendenza del film a non avere un vero villain ma di vedere come "cattivo" lo scontro generazionale in atto all'interno della famiglia protagonista. Strange World segue i Clades mentre intraprendono un viaggio nel territorio di Avalonia. Durante l'esplorazione verranno a galla tutte le differenze e le incongruenze mai svelate che porteranno a conseguenze disastrose.

Nonostante Strange World si sia rivelato un flop colossale al box office, la pellicola si è comunque rivelata come un modo per esplorare un tipo di storia nuova all'interno del mondo Disney. "Stavo pensando ai miei figli e al tipo di mondo che stanno ereditando, dal punto di vista ambientale, rispetto a quello che tipo di mondo che ho ereditato da mio padre, che guarda caso è un agricoltore. Quello era il primo dei miei pensieri e volevo raccontare una storia che parlasse di questo, filosoficamente" ha raccontato Hall, raccontando di ciò che lo ha spinto a realizzare il film. La trama generazionale sembra, infatti, essere legata all'esperienza del regista con i suoi figli e con suo padre.

Però, nonostante le buone intenzioni, Strange World è entrato nella classifica dei peggiori flop al botteghino del 2022 insieme a Morbius, Diabolik e Don't Worry Darling.