Strange World, quando arriva su Disney Plus: Lo storico flop Disney potrà rinascere?

Il flop di Strange World ha fatto parlare dell'ultimo Classico Disney forse più di quanto non abbia fatto nelle scorse settimane il poco materiale promozionale col quale il film è stato sponsorizzato, e adesso molti fan si domandano: quando uscirà Strange World su Disney Plus?

Con la situazione incassi ampiamente compromessa da un risultato tanto negativo quanto storico, infatti, la speranza è che Strange World possa almeno rinascere in streaming: al momento, come al solito, Disney non ha ancora svelato una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma Disney Plus per il nuovo film d'animazione, dato che il titolo è appena uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ma un grande precedente ci viene in aiuto per indicare la strada che Strange World potrebbe seguire.

L'anno scorso, infatti, Disney fece uscire Encanto al cinema nel weekend del Ringraziamento per poi farlo debuttare in esclusiva su Disney Plus dopo appena trenta giorni, il 24 dicembre, in occasione della vigilia di Natale. Questa strategia diede i suoi frutti: anche se Encanto non fece grandissimi numeri al box office (250 milioni al botteghino) divenne uno dei titoli di maggior successo di sempre su Disney+, con enormi numeri di visualizzazioni.

La tempistica per Strange World potrebbe essere simile: anche il nuovo Classico Disney è uscito nel week-end del Ringraziamento, e considerato l'insuccesso ottenuto nelle sale è improbabile che la Disney deciderà di mantenere il film un'esclusiva dei cinema ancora a lungo: e a quanto pare per Strange World si prospetta un debutto su Disney+ per il periodo di Natale e Capodanno, con Deadline che in queste ore ha riportato voci di corridoio che puntano proprio in questa direzione.

Come sempre vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati. Per altre novità scoprite tutti i 62 Classici Disney, compreso il prossimo Wish in arrivo nel centenario della Disney.