Strange World Un Mondo Misterioso: quanto durerà il nuovo film Disney?

Strange World Un Mondo Misterioso è il 61esimo Classico Disney, e in attesa della data d'uscita fissata per il prossimo 23 novembre in tutti i cinema italiani i fan della Casa di Topolino bramano nuove informazioni.

Una di queste riguarda il minutaggio: quanto durerà Strange World: Un Mondo Misterioso? Ebbene, anche se ultimamente andare al cinema sta diventando sempre più una prova di resistenza, con tanti film anche blockbuster per il grande pubblico pensati per offrire spettacoli molto lunghi - come dimostrato recentemente anche da un altro film Disney Black Panther Wakanda Forever - sarete felici di scoprire che Strange World durerà solo 102 minuti, un minutaggio consono per un film d'animazione per famiglie.

Strange World – Un Mondo Misterioso segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature. Nella versione originale del film, Strange World include un cast di voci composto da Jake Gyllenhaal nei panni di Searcher Clade, un padre di famiglia che si trova fuori dal suo ambiente in una missione imprevedibile; Dennis Quaid nei panni dell’incredibile esploratore e padre di Searcher, Jaeger; Jaboukie Young-White nei panni del figlio sedicenne di Searcher, Ethan, che desidera l'avventura; Gabrielle Union nel ruolo di Meridian Clade, pilota esperta e compagna di Searcher in tutto e per tutto, e Lucy Liu nel ruolo di Callisto Mal, coraggiosa leader di Avalonia che guida l'esplorazione dello strano mondo.

La data d'uscita, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 23 novembre. Per altre letture scoprite l'elenco completo di tutti i 62 Classici Disney, da Biancaneve al prossimo Wish.