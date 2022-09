Strange World, Jake Gyllenhaal e Lucy Liu presentano il nuovo film Disney al D23

Lo scorso Giugno abbiamo visto il primo teaser trailer di Strange World, nuovo lungometraggio della Walt Disney in arrivo questo autunno, che è stato presentato al D23 Expo. In occasione dell'evento, i protagonisti della pellicola hanno raccontato l'esperienza e i loro personaggi.

Il film, diretto da Don Hall e scritto da Qui Nguyen, parla di una leggendaria famiglia di esploratori che deve portare a termine un'ultima, cruciale avventura. Le differenze tra i membri del gruppo, però, rischiano di mettere a repentaglio l'intera missione, e bisognerà dunque trovare un equilibrio.

Come precedentemente annunciato, nel cast ci saranno grandi nomi come Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jabouki Young-White e Lucy Liu, tutti presenti al D23. Gyllenhaal interpreta Searcher nel film, e ha subito aperto dichiarando il suo entusiasmo. "Essere qui è fantastico e condividere questo trailer per la prima volta [in pubblico]", ha esordito l'attore. "Ho sempre voluto essere in un film d'animazione Disney, dunque questo è una specie di sogno che si avvera".

Quaid si è detto subito d'accordo con il collega. "Amo far parte della famiglia Disney. È stata davvero tanto, tanto buona con me. Io interpreto Jaeger Clade. Sono il padre di Searcher e questo è un tipo di personaggio davvero differente per me. Ha dei polpacci enormi, per dirne una. Jaeger è un esploratore celebre in tutto il mondo nel suo curioso mondo, un avventuriero. È testardo ma è molto divertente, supponente ma, sapete, dovete prenderlo così com'è."

Ha poi proseguito Liu, che si è detta "entusiasta di dare la voce a un personaggio così straordinario perché Callisto è una dura. È senza paura. Una leader. [...] Una persona che si prende cura degli altri".

Il regista ha sottolineato che si tratterà di una storia di famiglia piena di avventure, e in un nucleo non può non mancare un bambino. A dargli la voce è Young-White, che interpreta il figlio di Searcher, Ethan Clade. Il personaggio è stato da lui descritto come "un ragazzo incredibile. Super eccitato per l'avventura come suo nonno, non come suo padre." E voi, siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi lasciamo con una concept art di Strange World.