Strange World, flop da 147 milioni: perché l'uscita in sala se Disney se lo aspettava?

Lo storico flop di Strange World non è stato evitato nemmeno durante il week-end del Giorno del Ringraziamento, che negli Stati Uniti rappresenta un'opportunità d'oro per i film al cinema. Nonostante delle valutazioni non positive sulla pellicola, la Disney ha comunque scelto la sala. Perché?

Con un incasso di 4 milioni di dollari all'esordio a fronte di un budget stimato sui 180 milioni, Strange World non è di certo la gallina dalle uova d'oro di questi ultimi mesi del 2022 per Disney. Vero è che per il fine settimana del Ringraziamento abbiamo assistito ad un vero e proprio bombardamento di pellicole, nel tentativo di spartirsi la succulenta torta di affluenza dei giorni festivi statunitensi.

Così ha fatto Netflix con Knives Out 2 che, prima di farlo approdare sulla piattaforma a dicembre, ha riservato per il film una sola settimana di proiezione cinematografica. La scelta pare essere stata giusta: Glass Onion - Knives Out Mystery ha incassato 13,3 milioni di dollari nei primi 5 giorni. Con una concorrenza tosta (nelle sale Black Panther: Wakanda Forever fa ancora dei numeri di tutto rispetto) perché la Disney ha scelto di gettare nella mischia anche Strange World?

Domanda lecita che, sicuramente, avrà una risposta e una motivazione più che valida visto l'esperienza e lungimiranza di Disney nel settore. Una cosa è certa: maggiori chiarimenti si avranno dopo il cambio della guardia come amministratore delegato tra Bob Chapek e Bob Iger ai vertici dell'azienda. Non dobbiamo comunque dimenticare che la Disney è solita lanciare un titolo d'animazione per famiglie durante il Giorno del Ringraziamento. Il pubblico se lo aspetta. Questo fatto da solo ha un valore significativo per la sua reputazione. Se la Disney avesse tolto un altro film dalla programmazione delle sale e l'avesse mandato in streaming (una mossa commerciale standard di Chapek), soprattutto nel giorno del Ringraziamento, ci sarebbe stato un grande clamore da parte degli spettatori, già precedentemente delusi dal destino di Mulan.