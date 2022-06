Strange World: ecco l'entusiasmante teaser trailer del nuovo film d'animazione Disney

Walt Disney Animation ha diffuso in streaming il teaser trailer ufficiale di Strange World, la nuova pellicola d'animazione per famiglie che in queste prime sequenze vediamo mixare abilmente il gusto per l'avventura con il tocco da film di fantascienza vecchio stampo (siamo dalle parti dei classici sci-fi movie anni '50). Uscita prevista: autunno.

Diretto da Don Hall (Big Hero 6, Raya e l'Ultimo Drago), Strange World seguirà le avventure dei Clades, una leggendaria famiglia di esploratori intenta a portare a termine un'ultima, incredibile missione: la riuscita dell'impresa è però messa a repentaglio dalle differenze tra i membri della famiglia, che dovranno quindi imparare a convivere tra di loro perché il piano possa effettivamente essere portato a termine.

Il titolo, secondo Hall, è un riferimento alle riviste pulp: "Crescendo amavo leggere i vecchi numeri delle riviste pulp. Erano grandi avventure che vedevano un gruppo di esploratori alla scoperta di un mondo nascosto o creature antiche. Sono state di grande ispirazione per Strange World" sono state le parole del regista al riguardo.

Più sotto, sempre su questa pagina, potete visualizzare il poster ufficiale di Strange World, che avrà il difficile compito di tenere testa all'ultimo grande successo della Disney Animation, ovvero il campione d'incassi Encanto, capace di conquistare pubblico e critica e guadagnarsi l'Oscar per la miglior canzone 2022.

Sempre rimanendo in "orbita" Disney, il prossimo 15 giugno arriverà nelle sale Lightyear - La vera storia di Buzz, che narrerà la leggenda dietro il giocattolo della saga di Toy Story. Avete già visto le nuove action figure di Lightyear?