Strange World, ecco la prima concept-art del nuovo film d'animazione Disney!

Nei giorni in cui il mondo intero si lascia trasportare dalle atmosfere latinoamericane di Encanto, Disney guarda già al futuro: la casa di Topolino è infatti pronta a presentare il suo nuovo lungometraggio intitolato Strange World e in arrivo in sala, salvo slittamenti e imprevisti vari, nel corso del novembre 2022.

Diretto da Don Hall (Big Hero 6, Raya e l'Ultimo Drago), Strange World seguirà le avventure dei Clades, una leggendaria famiglia di esploratori intenta a portare a termine un'ultima, incredibile missione: la riuscita dell'impresa è però messa a repentaglio dalle differenze tra i membri della famiglia, che dovranno quindi imparare a convivere tra di loro perché il piano possa effettivamente essere portato a termine.

Il titolo, secondo Hall, è un riferimento alle riviste pulp: "Crescendo amavo leggere i vecchi numeri delle riviste pulp. Erano grandi avventure che vedevano un gruppo di esploratori alla scoperta di un mondo nascosto o creature antiche. Sono state di grande ispirazione per Strange World" sono state le parole del regista al riguardo.

La prima concept-art diffusa in queste ore ci permette dunque di dare un primo sguardo al fantastico mondo di Strange World: cosa ve ne pare? Fateci sapere nei commenti le vostre aspettative! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Encanto, il Classico Disney al cinema proprio in questi giorni.