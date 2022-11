Strange World, che botta: flop storico per Disney, il Thanksgiving non salva il box office

Mentre Black Panther Wakanda Forever sfreccia verso gli 800 milioni totali previsti dagli studiosi del mercato, il week-end festivo per Il Giorno del Ringraziamento non aiuta il nuovo Classico Disney Strange World.

Il film, che aveva fatto segnare uno dei peggiori risultati di sempre per la Disney all'esordio, con un'apertura da appena 4 milioni di dollari a fronte di un budget di 180 milioni, nel week-end lungo non riuscirà a ribaltare la situazione disastrosa dei primi giorni: gli analisti prevedono un'apertura totale di 20 milioni in 5 giorni, che lo porta a paragone con il flop de Il pianeta del tesoro, Classico Disney che nel 2002 incassò solo 16,6 milioni di dollari dal suo esordio proprio durante il week-end del Ringraziamento (quel film avrebbe guadagnato un totale di 110 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 140 milioni).

Stando così le cose, Strange World farà la storia come uno dei peggiori flop Disney di sempre: gli analisti prevedono vita molto dura per il film d'animazione, specie considerato il voto B ottenuto su CinemaScore, il più basso di sempre per un Classico Disney da quando esiste la famosa piattaforma che tiene traccia del gradimento del pubblico (per un altro paragone, Il pianeta del tesoro ha un punteggio CinemaScore di A-). Inoltre, a causa del fallimento di Strange World, crolla anche il totale di incasso per il week-end del Ringraziamento, che tra il 2016 e il 2019 era stato innalzato dalle performance dei Classici Disney: pensate che per il 2022 gli analisti stimano un totale di 137 milioni, contro i 142 milioni guadagnati lo scorso Ringraziamento nel pieno dell'ondata Omicron COVID-19.

Di questi 137 milioni, Black Panther: Wakanda Forever ha contribuito per circa il 48%.