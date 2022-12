Strange World arriva su Disney+: ecco la data d'uscita!

Disney+ potrebbe essere un modo per lanciare Strange World? Probabilmente. Come ormai d'abitudine, il servizio streaming della Casa di Topolino renderà disponibile in piattaforma il film d'animazione dal 23 dicembre, in un tentativo di recuperare le perdite avute al cinema.

Strange World è stato un flop storico per la Disney, guadagnando addirittura di meno di pellicole uscite esclusivamente in streaming durante la pandemia. Con un budget di 130 milioni di dollari, il film ne ha incassati a stento 11,2 milioni negli USA durante la prima finestra di proiezione del weekend del Ringraziamento. Insomma, Strange World è stato uno dei pochi film Disney degli ultimi 25 anni a non performare al botteghino e a deludere le aspettative.

A confermare ancora di più ciò arrivano le nomination ai Golden Globe 2023 nei quali il film d'animazione non è presente, a favore di Turning Red arrivato direttamente su Disney+ e che ha ottenuto, all'epoca dell'uscita, larghi consensi. Strange World ha conquistato il punteggio più basso nelle graduatorie dei film Disney in oltre 30 anni, risultando, probabilmente, il prodotto più deludente dell'anno cinematografico.

L'obiettivo della Disney sembra essere quello di rilanciarlo in streaming con il tentativo di riuscire ad uscire da questo limbo di costante perdita di guadagni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!