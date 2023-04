Strange Way of Life, svelato il trailer del corto con Pedro Pascal

Quanti di voi stavano aspettando la nuova fatica di Pedro Almodovar? Il trailer di Strange Way of Life, il cortometraggio "queer" del famoso regista spagnolo mostra un inedito Pedro Pascal nei panni di un cowboy.

Strange Way of Life sarà presentato al festival di Cannes. Il corto con protagonista Pedro Pascal e Ethan Hawke vede i due attori nei panni di uno sceriffo e di un rancher: quando Silva (Pascal) inizia un lungo viaggio per andare a trovare l'amico Jake, i due si ricongiungono dopo 25 anni. Ma il motivo del viaggio di Silva non è ricordare l'amicizia tra i due. Il corto, infatti, è descritto come un western queer e si vocifera che sia un film risposta a I segreti di Brokeback Mountain, in quanto inizialmente lo stesso Almodovar avrebbe dovuto dirigere il film queer che cambiò la storia del cinema.

Pascal si è mostrato molto entusiasta di lavorare con il regista (pare infatti che l'attore avrebbe fatto di tutto per lavorare con Almodovar) e vestire i panni di un cowboy che vive una sofferta storia d'amore e di accettazione come mostrano le immagini del trailer di Strange Way of Life. Per il titolo del film, Pedro Almodovar si è ispirato alla canzone di Amalia Rodrigues: proprio il regista ha affermato che il corto si sviluppa sul concetto espresso dalla cantante che canta di come sia strano vivere la vita quando si voltano le spalle ai propri desideri.

Curiosi di scoprire un'altra delle mille sfumature di Pedro Pascal?