Strange Way of Life, Pedro Pascal avrebbe fatto 'di tutto' per lavorare con Almodóvar

Pedro Pascal reciterà in Strange Way of Life, cortometraggio di Pedro Almodóvar sul "western queer", e a sua detta non potrebbe essere più entusiasta di lavorare insieme al regista di Carne trémula, Gli abbracci spezzati e Madres paralelas.

"Avrebbe potuto chiedermi qualsiasi cosa" ha dichiarato Pascal in un'intervista a Insider, "e io l'avrei fatta in ogni caso. È incredibile come sia riuscito a spalancare nuove porte tra narrazione, colore, cultura, ribellione e sessualità, così inebriante, ma anche pericolosa, esilarante, straziante e in grado di contemplare l'intero spettro umano; insomma, uno stile davvero caratteristico".

L'attore di The Last of Us e The Mandalorian ha inoltre aggiunto: "Per non parlare di lavorare insieme a Ethan [Hawke], che ho scoperto attraverso i film visti da ragazzino, i retroscena di Broadway, Broadway stesso, i libri che ho letto, le opere da lui dirette, i grandi film, i piccoli film, i film dell'orrore. È stata davvero un'opportunità incredibile vivere un'esperienza del genere insieme a lui e imparare a godersela. Il processo di "accettazione" mi ha davvero motivato". A proposito, ecco 5 film e serie TV con Pedro Pascal da recuperare.

Cosa sappiamo su Strange Way of Life? Pascal l'ha definito come un "queer wester, nel senso che ci sono due uomini che si amano pur adottando comportamento opposti"; e a fornire nuovi dettagli è lo stesso Almodóvar: in particolare, avrebbe realizzato il cortometraggio per rispondere a Brokeback Mountain di Ang Lee: "Penso che Ang Lee abbia realizzato un film meraviglioso" ha affermato, "ma non ho mai creduto che mi avrebbero dato piena libertà e indipendenza sul lavoro. Nessuno me l'ha detto. Certo, ho ascoltato più volte 'Puoi fare quello che vuoi', ma ero consapevole che ci fosse un limite".

Ulteriori dettagli sul prodotto sono rinvenibili nelle foto al tramonto per Ethan Hawke e Pedro Pascal sul set di Strange Way of Life.