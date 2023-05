Strange Way of Life: Pedro Almodóvar si racconta, tra vecchi rimpianti e nuovi progetti

Dopo la pubblicazione del trailer di Strange Way of Life, Pedro Almodóvar ha approfittato di un'intervista per parlare del cortometraggio con Ethan Hawke e Pedro Pascal come attori protagonisti.

Il regista è raggiante per il nuovo progetto, ma altrettanto amareggiato per quello andato in frantumi: A Manual for Cleaning Women, la cui produzione è stata annullata a seguito di una lunga serie di complicazioni. "Anche adesso, è molto doloroso per me pensarci" ha dichiarato Almodóvar. "Ne avevo discusso con Cate [Blanchett] per tutto l'anno, ho avuto molto tempo per rifletterci sopra. La barriera linguistica non era un problema. Mi preoccupavano le tante location, le molte attrici. Non avevo certezze sul tempo che mi sarebbe stato concesso". Ha infine riconosciuto i propri errori: "So che è colpa mia. Forse avrei potuto pensarci prima... ma, sai, non ho avuto occasione di farlo".

Con Strange Way of Life, invece, la libertà creativa è pressoché infinita. "Volevo realizzare qualcosa che non fosse mai stata fatta prima in Occidente", soprattutto considerando il calibro degli attori: "Penso che [Pedro Pascal] riesca a mostrare una gamma di registri che non ha ancora avuto modo di mostrare. Spero vivamente che il pubblico riuscirà ad apprezzarli".

Da parte sua, così ha aggiunto il celebre attore di The Mandalorian e The Last of Us: "Ho adorato l'idea di Pedro [Almodóvar], si colloca nella nostra era del cinema attraverso una location che racchiude la storia dei film western più straordinari e ribelli". In un'altra occasione, Pedro Pascal dichirà che avrebbe fatto "di tutto" per lavorare con Almodóvar.

Il cortometraggio – incentrato sulla storia di due ex-amanti cowboy che si rincontrano dopo 25 anni – debutterà in sala il 26 maggio 2023.