Strange Way of Life, Pedro Almodóvar sul film: 'Primo western con uomini che fanno sesso'

In occasione del Festival di Cannes, Pedro Almodóvar ha fornito nuovi dettagli su Strange Way of Life, il cortometraggio con Ethan Hawke e Pedro Pascal che debutterà il 26 maggio 2023. In particolare, il regista ha parlato delle differenze tra la sua storia e tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

"Volevo realizzare un classico western in ci si parla del desiderio tra due cowboy" ha dichiarato. "Normalmente, in storie simili, le donne hanno sempre ruoli secondari e non si parla mai dell'amore tra due uomini. Be', invece è proprio questa la strada che desideravo intraprendere".

Di certo, un'operazione simile ha ben pochi precedenti alle spalle: "Penso che sia la prima volta nella storia del western in cui si vedono due uomini andare a letto insieme" ha continuato. "È una scena davvero importante perché per il personaggio di Jake (Hawke) rifare il letto rappresenta un modo per cancellare gli eventi della sera prima, mentre per Silva (Pascal) avviene l'opposto". Tutto ciò contribuisce a distanziare Strange Way of Life dalle altre storie appartenenti allo stesso genere: è il caso di Yellowstone, una serie che Almodóvar ritiene "molto tradizionale, nell'accezione negativa del termine".

A commentare il corto è anche Hawke stesso. "Molti western contemporanei sembrano imitare vecchi film" ha aggiunto, "mentre Almodóvar, considerando tutto ciò che ha realizzato nel corso della sua vita, ha una voce incredibilmente originale dietro la macchina da presa. Riesce sempre a esprimere la sua voce più autentica, tutte le sue storie sono così umane". Da parte sua, Pedro Pascal di Strange Way of Life avrebbe fatto "di tutto" per lavorare con Almodóvar.



Per approfondire l'argomento, ecco il racconto di Almodóvar, tra vecchi rimpianti e nuovi progetti.