Strange Way of Life: foto al tramonto per Ethan Hawke e Pedro Pascal sul set di Almodovar

Con una foto postata sui suoi account social, Ethan Hawke ha confermato la fine delle riprese di Strange Way of Life, il nuovo cortometraggio firmato da Pedro Almodovar e che vede protagonisti l'attore statunitense e Pedro Pascal, nei panni di una coppia di cowboy gay. Si tratta di un ritorno al cortometraggio per il regista dopo The Human Voice.

Il cortometraggio di 30 minuti racconterà il rapporto tra Silva (Pascal) e lo sceriffo Jake (Hawke), una coppia di pistoleri che si riunisce nel deserto spagnolo dopo decenni di lontananza. Sebbene i dettagli sulla trama siano scarsi, Almodóvar ha già anticipato una storia "molto intima" che segue il Silva di Pascal mentre cavalca il suo cavallo fino a Bitter Creek per far visita a Jake per la prima volta dopo 25 anni, il tutto porterà a una "resa dei conti" tra i due.

Poco meno di 20 anni fa, Almodóvar era in trattative per dirigere un altro western LGBTQ+, il film poi vincitore dell'Oscar I segreti di Brokeback Mountain. Alla fine il progetto andò ad Ang Lee, dopo che Almodóvar lesse la sceneggiatura e trovò che mancasse il grado di lussuria che riteneva essenziale per la relazione tra i protagonisti. Ora il regista ha scritto Strange Way of Life come "risposta" a Brokeback Mountain, ed è anche il secondo progetto di Almodóvar a essere girato in inglese dopo l'esordio in The Human Voice. Le riprese si sono svolte in agosto nella regione desertica di Tabernas, ad Almería, famosa per essere stata il luogo in cui è stato girato Il buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone.

Per annunciare che le riprese sono ufficialmente terminate, Ethan Hawke ha postato su Instagram una foto con Pascal dal set nel sud della Spagna. Pur non svelando molto, lo splendido tramonto lascia intravedere un po' dell'intimità promessa da Almodóvar. Nella didascalia, Hawke elogia il regista e la sua "meravigliosa" squadra e dice che lavorare al film "è stato un sogno".