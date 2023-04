Strange Way of Life, nuova foto con Pedro Pascal e Ethan Hawke: di cosa parla il film?

Nelle scorse ore è stato annunciato ufficialmente che Cannes 2023 avrà anche Strange Way of Life, nuovo film scritto e diretto dall'acclamato regista Pedro Almodovar con protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal.

Nella lettera firmata dall'autore e inserita nel comunicato stampa del Festival, arrivato in queste ore, Pedro Almodovar ha svelato la trama del suo primo western, che vi riportiamo di seguito: "Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Sta andando a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, l'allevatore che gli sta andando incontro, hanno lavorato insieme come pistoleri a pagamento, come sicari. Silva lo va a trovare con la scusa di ricongiungersi con il suo amico di tanti anni fa, e in effetti i due celebrano il loro incontro, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di ripercorrere il viale dei ricordi della loro vecchia amicizia. ... Non vorrei aggiungere altro per non svelare tutte le sorprese della sceneggiatura. Lo 'strano modo di vivere' a cui fa riferimento il titolo allude al celebre 'fado' di Amalia Rodrigues, le cui liriche suggeriscono che non esiste esistenza più strana di quella vissuta voltando le spalle ai propri desideri."

In calce all'articolo trovate anche una nuova foto da Strange Way of Life, che mostra l'incontro tra i personaggi di Pedro Pascal e Ethan Hawke. Il film rappresenta un altro grande colpo per il Festival di Cannes, che ha già annunciato le premiere mondiali di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Indiana Jones e Il quadrante del destino di James Mangold.

Ricordiamo che il festival sarà aperto da Jeanne Du Barry, nuovo film con protagonista Johnny Depp.