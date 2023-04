Strange Way of Life, esordirà a Cannes il corto di Almodovar con Pedro Pascl e Ethan Hawke

Pedro Almodovar è pronto a conquistare Cannes, ma stavolta con un lavoro che non punterà a novanta o più minuti di durata: sarà infatti il cortometraggio Strange Way of Life l'opera con cui il regista di Tutto su mia Madre e Volver si presenterà sulla Croisette, sfoggiando per l'occasione due protagonisti davvero niente male.

Strange Way of Life potrà contare infatti su Ethan Hawke e Pedro Pascal (che ha recentemente ammesso che avrebbe fatto di tutto per lavorare con Almodovar) a guidare un cast che comprende anche Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto e Daniela Medina.

Il corto sarà un western seguirà la storia di uno sceriffo e di un rancher: i due si ritrovano dopo aver lavorato insieme ben 25 anni prima, ma il nostro sceriffo non tarderà a rivelare al vecchio amico che il motivo della reunion non è semplicemente quello di ricordare i bei vecchi tempi. Quello che sembra un inedito omaggio di Almodovar al western crepuscolare farà dunque il suo esordio nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes, come annunciato oggi stesso dai profili ufficiali del Festival. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Visti i nomi in ballo, comunque, difficilmente la sua breve durata impedirà a questo Strange Way of Life di lasciare il segno.