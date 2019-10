Strane rocce aliene sulla spiaggia nelle nuove foto dal set de Gli Eterni della Marvel

Procedono senza intoppi le riprese dell'attesissimo Gli Eterni di Chloe Zhao targato Marvel Studios, che dopo il trasferimento dai Pinewood Studios londinesi agli ambienti in esterna delle splendide Isole Canarie ci stanno regalando davvero molte foto dal set di quella che dovrebbe essere l'antica Babilonia.

In questi ultimi giorni vi avevamo mostrato diverse immagini del set babilone degli Eterni, dove avevamo avuto modo di vedere l'allestimento di diverse case d'argilla e di quella che sembrava essere una specie di Oasi nel deserto, ma con queste nuove foto pubblicata via Twitter sempre da Marvel News, possiamo adesso dare un'occhiata a delle strane rocce molto appuntite che spuntano su di una spiaggia, in aggiunta anche a una struttura circondata da colonne bianche distrutte.



Stando allora alla presenza di Babilonia (che si dice essere esistita dal 1800 a.c. fino al 1.000 d.c.), in definitiva, dovrebbe essere ormai certa l'idea che gli Eterni prenderanno piede millenni prima di qualsiasi altro cinecomic del MCU, quanto meno inizialmente, perché si potrebbe arrivare fino ai nostri giorni, esplorando l'evoluzione della loro civiltà, della guerra contro i Devianti e dei sentimenti umani intrappolati in corpi immortali.



Nel cast de Gli Eterni troveremo Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Dong-seok Ma e Lauren Ridloff, per un'uscita prevista nelle sale americane il 6 novembre 2020.