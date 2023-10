Le strane facce da sesso di Keira Knightley per A Dangerous Method

Ebbene sì, se avete letto il titolo si parla proprio di quello, delle strane facce da sesso di Keira Knightley: fidatevi che però ha tutto senso, perché il fulcro della questione è A Dangerous Method di David Cronenberg e come l’attrice si è presentata al regista.

Keira Knightley sa prendersi molto bene in giro e non si fa problemi a raccontare aneddoti anche imbarazzanti sulla sua carriera. Al Graham Norton Show aveva infatti svelato come era nato il primo incontro fra lei e un maestro del cinema come David Cronenberg, che l’avrebbe poi diretta appunto in A Dangerous Method.

Nel film che raccontava il rapporto tra Carl Gustav Jung, Sigmund Freud e Sabina Spielrein, Keira Knightley interpretava la prima donna psicanalista della Storia che aveva un rapporto proprio con Jung. E per prepararsi al ruolo doveva presentare a Cronenberg delle “facce da sesso” strane che si legassero alla schizofrenia diagnosticata al personaggio.

Tutto questo però era avvenuto durante una chiamata su Skype, in cui appunto Keira Knightley per la prima volta conosceva David Cronenberg. L’attrice aveva fatto pratica con queste strane facce da sesso e le stava facendo vedere al regista (già un momento non proprio facile soprattutto su Skype) quando la chiamata si è freezata e Keira Knightley è rimasta bloccata con una di queste facce proprio di fronte al regista di capolavori come La Mosca, Videodrome e La promessa dell’assassino, tanto per citarne alcuni.

Questo però non ha fermato Keira Knightley soprattutto dal raccontare l'aneddoto e prendersi in giro senza problemi, vista poi la grandissima performance a cui è riuscita a dare vita in un ruolo complesso come quello di Sabina Spielrein. E parlando di aneddoti, sapete cosa era stato vietato a Keira Knightley per Orgoglio e pregiudizio?

Ma voi avevate visto il film di Cronenberg? Che ne pensate della performance di Keira Knightley? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche a quella che Keira Knightley considera la sua miglior scena di sesso.